"البورصات الآسيوية" تحلق لأعلى بعد هدوء حدة التوترات بين الصين وأمريكا

كتبت-أمنية عاصم:

شهدت البورصات الآسيوية صعودًا بختام أول جلسات الأسبوع الحالي، حيث تصدرت بورصة هونج كونج الارتفاعات بنسبة 2.40%؛ وذلك بعدما شهدت تلك الأسواق انهيارات جراء تصاعد الحرب التجارية العالمية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

والتى اختتمت بزيادة الصين الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إلى 125 % ردًا على قرار الرئيس الأميركي برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية 145%.

بورصة هونج كونج تتصدر الارتفاعات

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – مرتفعًا بنسبة 2.40% محقق مكاسب بــ 502.71% نقطة مع ختام جلسة اليوم عند مستوى 21417 نقطة.

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): ارتفع مؤشر ASX 200 - بنحو 1.34% بختام جلسة اليوم أى بتحقيق مكاسب بـ 102.10نقطة، ليسجل مستوى 7748 نقطة.

اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.18% أى بنحو 396.7 نقطة عند مستوى 33982 نقطة.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): صعد مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) –بنسبة 1.04% أى بنحو 36.38 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3548 نقطة.

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية): أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على صعود طفيف بنسبة 0.95%أى بنحو 23.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2455.89 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق زيادة بنسبة 0.76% أى بنحو 24.58 نقطة عند مستوى 3262 نقطة بختام جلسة اليوم .

بورصة تايوان تخالف الأداء بهبوط طفيف

تايوان (بورصة تايوان ): انخفض مؤشر تايكس(TAIEX) بشكل طفيف بنحو 0.08% أى بنحو 15.68نقطة مع إغلاقات جلسة اليوم ليستقر عند مستوى 19513 نقطة.