جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب إلى 3700 دولارًا بنهاية 2025

كتبت- دينا كرم:

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأونصة من 3300 دولار، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولاراً، مشيراً إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتدفقات أعلى إلى صناديق المؤشرات المتداولة بسبب مخاطر الركود، بحسب ما نشرته " CNN الاقتصادية".

وقال البنك في مذكرة له: "في حال حدوث ركود، يمكن أن تتسارع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أكبر وترفع أسعار الذهب إلى 3880 دولاراً للأونصة بحلول نهاية العام".

وأضاف: "مع ذلك، إذا ارتفع النمو على خلفية انخفاض حالة عدم اليقين بشأن السياسات، فمن المرجح أن تعود تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة إلى توقعاتنا القائمة على أسعار الفائدة، مع أسعار نهاية العام أقرب إلى 3550 دولاراً للأونصة".

واستثنى البيت الأبيض الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية «المتبادلة» الأميركية، ومع ذلك، حذر الرئيس دونالد ترامب من أن الرسوم كانت لا تزال مرجحة في مرحلة ما.

ولامست أسعار الذهب الفورية مستوى قياسياً آخر يوم الاثنين عند 3245.42 دولار للأونصة، لكنها افتقرت إلى اتجاه واضح حيث استوعبت السوق قصة الرسوم الجمركية المستمرة.

كما رفع البنك توقعاته لطلب البنوك المركزية إلى 80 طناً مترياً شهرياً، من 70 طناً في السابق.

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