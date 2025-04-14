انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و83 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و130 جنيهًا.