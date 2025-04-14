انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البصل، والكوسة، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع سعر الفلفل الرومي البلدي، والبرتقال الصيفي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7.5 جنيهات و11.5 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و24 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 3 و9 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 22 و32 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 65 و75 جنيهًا.