وزير الاستثمار: تراجع أسعار النفط حاليًا يمثل فرصة واعدة للاقتصاد المصرى

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ثقته في أن مصر تمتلك سياسة نقدية واضحة ومحفزة لجذب الاستثمارات، تركز على استهداف معدلات التضخم، وأن مرونة سعر الصرف تساهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وحول تأثيرات تراجع أسعار النفط العالمية، أوضح الخطيب خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية ON، أن هذا التراجع قد يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات، خاصة في ظل حالة الاضطراب وعدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

واعتبر الخطيب أن تراجع أسعار النفط يمثل فرصة واعدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل بمرونة عالية مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وأنها تسعى للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تستهدف أن تكون من بين أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الأزمة الحالية، وأنها تعمل على مضاعفة صادراتها ثلاث مرات خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب إصلاحًا شاملًا لمنظومة الاستثمار في البلاد.