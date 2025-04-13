وزير الاستثمار: 83% من فاتورة الاستيراد مكونات إنتاج و10% سلع أساسية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسعى جاهدة لإزالة العوائق التجارية التي تعيق الصادرات المصرية، وذلك بعد أن تبين أن التركيز على تقليل فاتورة الاستيراد خلال السنوات الماضية أضر بتنافسية المنتج المصري.

وأوضح الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر تعهدت أمام منظمة التجارة العالمية بإزالة كافة العوائق التجارية، وأن تحليل فاتورة الاستيراد كشف أن 83% منها مكونات إنتاج و10% سلع أساسية، وأن زيادة الأعباء على هذه المكونات يرفع تكلفة الإنتاج ويقلل من تنافسية المنتج المصري.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن إجمالي الاستيراد في مصر يمثل 20% من الناتج القومي، وأن إزالة العوائق التجارية يهدف إلى تحسين تنافسية الصادرات المصرية.

أكد وزير الاستثمار أن مصر تعمل على إزالة القيود الجمركية، ليس فقط على الصادرات إلى أمريكا فقط، بل تشمل الاتحاد الأوروبي أيضًا، مؤكدًا أن إزالة هذه القيود يحسن من تنافسية الصادرات المصرية.