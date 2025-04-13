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سعر الذهب يواصل التراجع بحلول التعاملات المسائية

05:26 م الأحد 13 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وخلال تعاملات أمس ارتفع سعر الذهب بنحو 35 جنيهًا، قبل أن يتراجع اليوم بنحو 30 جنيهًا ببداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3100 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 3985 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 عند 5314 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165265 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 265700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93 % إلى نحو 3237 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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