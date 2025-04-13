انخفاض كبير في أسعار البيض في الأسواق.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار البيض تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء شهر رمضان مباشرَة، بحسب ما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي".

وأرجع رئيس شعبة الدواجن هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب بشكل كبير عقب انتهاء شهر رمضان.

وأوضح السيد، أن أسعار البيض الأحمر والأبيض كانت تصل إلى 155 جنيهًا للطبق في المزرعة، ثم يصل للمستهلك بسعر 175 جنيهًا، خلال شهر رمضان.

وأضاف أن الأسعار انخفضت الآن إلى نحو 135 جنيهًا في المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 145 و150 جنيهًا بحسب المنطقة.

أما البيض البلدي، فقد شهد انخفاضًا أكبر، حيث سجل نحو 80 جنيهًا للطبق في المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يصل إلى 120 جنيهًا.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو خروج المواطنين من شهر رمضان بحالة "إنهاك" نتيجة زيادة المصروفات، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الشراء.

وتابع أن العادات المرتبطة بشم النسيم، مثل شراء وتلوين البيض، لم تعد تحظى بالاهتمام كما في السابق، ما ساهم أيضًا في تراجع الطلب خلال هذه الفترة بالتالي تراجع الأسعار بشكل كبير.

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