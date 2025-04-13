وزير البترول يبحث مع شركة شيماى الصينية فرص الاستثمار في قطاع التعدين

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة شيماى الصينية القابضة إحدى شركات القطاع الخاص الصينى الرائدة في مجال التعدين، برئاسة ليجواو وو، مؤسس المجموعة، لبحث فرص الاستثمار الممكنة في قطاع التعدين المصري.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن ذلك جاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي وبما يدعم رغبة الشركة الصينية لبدء الاستثمار في مصر.

ورحب الوزير بالوفد الصيني، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر والصين، ومؤكدًا تطلع الوزارة لبدء شراكة قوية مع الشركة في قطاع التعدين، الذي توليه الدولة أهمية خاصة وتعمل على تطويره من خلال برامج إصلاحية وإجراءات لتسهيل الاستثمارات وزيادة التنافسية.

من جانبهم أعرب مسؤولو الشركة عن اهتمامهم القوي بالاستثمار في مصر، وحماسهم لبدء استثماراتهم في قطاع التعدين، مستعرضين خبراتهم الواسعة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً والتكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها كونها شركة رائدة في استغلال معدني التنتالوم والنيوبيوم الهامين للعديد من الصناعات والتطبيقات الحيوية.