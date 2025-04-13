بلتون القابضة توافق على زيادة رأسمالها إلى 24.43 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت بلتون القابضة، الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 10.92 مليار جنيه إلى 21.43 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.5 مليار جنيه موزعة على 5.25 مليار سهم؛ وفقًا للشهادات البنكية الصادرة من بنك أبو ظبي الأول مصر متلقي الاكتتاب.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، فإن مجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2025 بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر من 10.92 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 10.75 مليار جنيه موزعة على عدد 5.37 مليار سهم تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه للسهم الواحد مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سوف يسفر عنه الاكتتاب.

واستكمل الإفصاح أن وفقًا لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة البالغة عدد 5.37 سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.75 مليار جنيه،مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد تم فتح باب الاكتتاب بتاريخ 4 مارس 2025 واغلق بتاريخ 24 مارس 2025 ( مرحلة أولى ) وقد تم الاكتتاب خلال تلك المدة في عدد 4.95 مليار سهم سهم بنسبة تغطية تبلغ 92,10% من إجمالي أسهم الزيادة.

وذكرت، أنه تم إعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) للاكتتاب في أسهم الزيادة غير المغطاة بتاريخ 6 أبريل 2025 وأغلق بتاريخ 10 أبريل 2025 وقد تم خلال تلك المدة الاكتتاب من جانب قدامي المساهمين ومشترى الحق في عدد 303.85 مليون سهم وبلغت نسبة التغطية 71.62%.