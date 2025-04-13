مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ينظم ندوة حول نماذج الذكاء الاصطناعي

كتبت- آية محمد:

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ندوة حول نماذج الذكاء الاصطناعي باعتبارها منتجات بيانات، وتغيير وجهة النظر الشائعة حول اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، ذلك يوم 28 أبريل عبر الإنترنت، وتبدأ الندوة في الثانية عشرة ظهرًا.



وتتناول الندوة مفهوم "منتجات البيانات" وتأثيره على اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، كما تقدم رُؤى استراتيجية تساعد على المضي قدمًا خلال عام 2025 بوضع استراتيجية مدروسة وأكثر تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.