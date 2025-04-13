وزارة الاتصالات تستجيب لطالبة بمدرسة للمكفوفين وتسلمها"لابتوب" ومنحة تدريبية

كتبت- آية محمد:

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليم سوريا أشرف عبد النبى، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط جهاز حاسب محمول "لاب توب" مدعم بالبرمجيات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة البصرية فى منزل أسرتها بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وجاء ذلك استجابة لمطلب تقدمت به خلال زيارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة في الخميس الماضي، ووجه عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتلبية مطلبها.

كما تم تقديم منحة تدريبية مجانية للطالبة في تخصص البرمجة، حيث من المقرر أن تلتحق بالدورات الصيفية ضمن إحدى مبادرات "أجيال مصر الرقمية"، وذلك فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وكان مدبولى قد أشاد بإرادة وطموح الطالبة خلال لقائه بها أثناء زيارته لمحافظة أسيوط؛ وتواصل مع طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تلبية مطلب الطالبة بتوفير جهاز "لاب توب" مدعم ببرامج تمكن ذوى الهمم من استخدام التطبيقات المختلفة للحاسب الآلى.

وخلال استلامها جهاز "اللاب توب"، أعربت سوريا عن سعادتها بالاستجابة السريعة لطلبها، مشيرة إلى أنه كان لديها حلم بأن تمتلك "لاب توب" لتعلم البرمجة وأنها لم تتوقع انها ستقابل رئيس الوزراء وأنه سيحقق لها حلمها؛ موجهة الشكر له على اهتمامه بمطلبها وتحقيقه خلال 3 أيام بعد لقائها به.

كما أعربت عن سعادتها باهتمام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير منحة تدريبية لها لدراسة البرمجة؛ مضيفة "حاسة انى مسكت حلمي بايدى".