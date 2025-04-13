خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والأسمنت واستقرار الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الحديد والكوسة والباذنجان ، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب استقرت خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

صعود ثم هبوط.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم