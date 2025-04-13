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صعود ثم هبوط.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم

12:38 م الأحد 13 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف تعاملات الأحد، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وخلال تعاملات أمس ارتفع سعر الذهب بنحو 35 جنيهًا، قبل أن يتراجع اليوم بنحو 30 جنيهًا ببداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3107 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3994 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4660 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5326 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 154256 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 248000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

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وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93 % إلى نحو 3237 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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