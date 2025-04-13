ارتفاع الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.62 جنيه للشراء ، و 13.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.62 جنيه للشراء ، و 13.68 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء ، و 13.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.64 جنيه للشراء ، و 13.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.64 جنيه للشراء بزيادة قرشًا ، و 13.68 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.