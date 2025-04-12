متحدث البترول: سعر النفط العالمي لا يمثل التكلفة الوحيدة لتحديد السعر المحلي

كتب- حسن مرسي:

أوضح المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تحديد أسعار المحروقات في مصر يتم وفق آلية دقيقة تعتمد على عدة عوامل، وليس بشكل عشوائي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON، قال عاطف إن لجنة التسعير التلقائي هي الجهة المسؤولة عن مراجعة الأسعار، وتأخذ في الاعتبار عدة عوامل رئيسية، منها: التكلفة الفعلية للمنتج، ونسبة الإنتاج المحلي والاستيراد، والأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأكد عاطف أن تحديد الأسعار يتم وفق معادلة محددة تعتمد على هذه العوامل، إلى جانب محاور أخرى.

ورداً على سؤال لميس الحديدي حول تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على الأسعار المحلية، أوضح عاطف أن سعر برميل النفط ليس العامل الوحيد المؤثر، فهناك تكلفة النقل والمعالجة والفقد أثناء النقل، بالإضافة إلى عقود الشراء الملزمة التي قد تلتزم بها مصر بأسعار سابقة أو مستقبلية.

وأشار عاطف إلى أن انخفاض الأسعار العالمية لا يُترجم بنفس النسبة محليًا، حيث أن تأثيره على سعر اللتر قد لا يتجاوز 40 قرشًا في بعض الأحيان.

وأكد عاطف على أهمية مراعاة عامل ضمان أمن الطاقة، والتأكد من وجود مصادر طاقة مستدامة وسط الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.