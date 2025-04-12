زيادة حتى 50 قرشا.. أنبوبة البوتوجاز والسولار يدفعان المخابز لرفع الرغيف السياحي

كتبت- دينا كرم:

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن أسعار الخبز السياحي ستشهد زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة تتراوح بين 20 % إلى 25%، وذلك بعد رفع أسعار المواد البترولية.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من أمس الجمعة، بنحو جنيهين للبنزين بأنواعه والسولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

وأضاف فكري "لمصراوي"، أن الرغيف سيرتفع بنحو 25 و 50 قرشًا، حيث ستختلف هذه الزيادة حسب اختلاف المناطق.

وأرجع فكري ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها ارتفاع سعر السولار والذي يدخل في تشغيل المخابز، ويدخل في عمليات النقل مثل نقل الدقيق، وزيادة مصاريف النقل للعاملين بالمخابز، نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

كما أشار إلى أن أنبوبة البوتاجاز التجاري، التي تستخدم في عدد كبير من المخابز، شهدت زيادة بنحو 100 جنيه، ما يضيف عبئًا إضافيًا على أصحاب المخابز.

وأوضح أنه من المتوقع أن يرتفع سعر الرغيف الذي يباع حاليًا بسعر 2 جنيه، ليصل إلى 2.25 جنيه في بعض المناطق، وربما يصل إلى 2.5 جنيه في مناطق أخرى، وتختلف نسبة الزيادة من منطقة لأخرى بحسب مستوى توفر المواد الخام وسهولة الوصول إليها، حيث تكون الزيادة أقل في المناطق الشعبية، وقد ترتفع في المناطق البعيدة مثل التجمع الخامس والرحاب.

ولفت إلى أن بعض أصحاب المخابز قد يتجهون لتقليل وزن الرغيف بدلًا من رفع السعر، كحل بديل للتخفيف على المواطن، موضحًا أن الرغيف الذي كان وزنه 80 جرامًا قد يتجه البعض لتقليل الميزان حوالي 10 جرامات، ليصل إلى 70 جرامًا.

وأكد فكري أن الخبز المدعم لن يتأثر بهذه الزيادات، حيث تواصل الدولة تحمل فارق التكلفة لضمان استمرار توفيره بنفس السعر للمواطنين.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز.

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