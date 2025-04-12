خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والبيض والأسمنت والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والبيض، والأسمنت، والزيت، والدقيق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

9 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

80 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والدقيق اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف تعاملات السبت