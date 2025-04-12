"يستخدم في تشغيل المراكب".. شعبة الأسماك تتوقع ارتفاع الأسعار حتى 20% بعد زيادة السولار

كتبت- دينا كرم:

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤدي لارتفاع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من أمس الجمعة، بزيادة نحو جنيهين للبنزين بأنواعه والسولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

وأضاف حليم، أن ارتفاع السولار يؤثر على تكلفة النقل، قائلًا" عربية السمك اللي كانت هتيجي مثلًا من مزرعة في كفرالشيخ، بعد الزيادة دي صاحب العربية هيحط الزيادة على السمك مش هيخسر نفسه".

وأشار حليم، إلى أن السولار يدخل في تشغيل المراكب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أعلاف الأسماك بالتالي فإن هذه العوامل ستؤدي لارتفاع أسعار الأسماك.

وأكد حليم، على أن هذا الارتفاع في الأسعار يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، حيث يقلل البعض الكميات، نتيجة لارتفاع السعر في الأسواق.

وأوضح أن هذه الزيادة تؤثر على التاجر قبل المستهلك لأن انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، يؤثر عليه في المقام الأول نتيجة ركود حركة البيع والشراء.

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