كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب اليوم السبت 12-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن قفز سعره خلال منتصف تعاملات الجمعة.

يذكر أن سعر الذهب قفز في مصر بنحو 70 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم السبت 12-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5346 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4678 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4010 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3119 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2227 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 166271 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37420 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.28% إلى نحو 3216 دولار للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.