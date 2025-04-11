هل ستتأثر أسعار مواد البناء بزيادة أسعار الوقود؟.. رئيس الشعبة يجيب

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار المحروقات لن يؤدي إلى زيادات في أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، لأن مصانع الحديد تعمل بالغاز الطبيعي الذي لم يشهد أي زيادة في السعر.

وأضاف الزيني، أن مصانع الحديد الاستثماري تعتمد على الكهرباء، فيما تعتد مصانع الأسمنت على الفحم وبالتالي لن تنعكس عليها أي زيادة.

وأشار الزيني، إلى أن الزيادة ستنعكس على تكلفة النقل، التي ستتراوح بين 30 و50 جنيهًا إضافيًا لنقل الطن.

ورفعت لجنة التسعير التلقائي للوقود بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر، والسولار إلى 15.5 جنيه للتر.

وتابع الزيني، أن السوق يعاني من حالة ركود في سوق مواد البناء، كما أن أسعار الحديد والأسمنت تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق.

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