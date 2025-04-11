شعبة الخضروات تتوقع ارتفاع الأسعار بعد زيادة السولار

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤدي بالتأكيد لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، لأن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98%.

وتابع النجيب، أن ارتفاع أسعار السولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن الزيادة في سعر الكيلو قد تصل إلى 25 قرشا.

وأضاف النجيب، أن شاحنات نقل الخضار والفاكهة تعتمد على السولار وبالتالي سترتفع تعريفة نقل البضائع.

وتابع النجيب، أن زيادة في تكلفة النقل قد تصل إلى 100 جنيه، مقسمة على حمولة الشاحنة التي تصل إلى 2 طن وهو ما سيجعل الزيادة طفيفة.

وأشار النجيب، إلى أن نحو أكثر من 90% من الآلات والمعدات الزراعية التي تستخدم في عمليات زراعة وحصاد الخضر والفاكهة تعتمد على السولار في عملها، وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.

وأكد النجيب، على أن دائما المتحكم في أسعار الخضروات والفاكهة هو العرض والطلب وكميات الإنتاج خلال الموسم، فإذا تراجع الإنتاج زادت الأسعار وإذا توفرت كميات كبيرة من المحصول انخفضت الأسعار.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 15.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر.