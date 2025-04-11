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الزيني: ارتفاع تكلفة النقل البري للبضائع بنسبة تصل إلى 20 بسبب زيادة السولار

02:18 م الجمعة 11 أبريل 2025

النقل البري للبضائع

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كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الزيني، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بدمياط، إن قيمة الزيادة في تكاليف أسعار نولون النقل عقب زيادة سعر السولار ستصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الزيني، أن متوسط الزيادة يختلف من محافظة لأخرى، بحسب المسافة، ويتم احتساب التكلفة بناء على تكلفة نقل الطن الواحد، ويتراوح متوسطه بين 250 و600 جنيه للطن، حيث يختلف تكلفة نقل البضائع من القاهرة إلى إسكندرية، عن تكلفة نقل البضائع من إسكندرية لأسواق.

ويتراوح متوسط حمولة سيارات النقل من 30 و40 طنا، بحسب رخصة كل شاحنة.

وأشار الزيني، إلى أن نقل السلع التموينية التابعة التابعة لهيئة السلع التموينية ستتحمل الدولة فارق التكلفة بعد الزيادة للمحافظة على استقرار أسعارها.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 15.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر.

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