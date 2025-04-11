هل ستتأثر أسعار السلع والمواد الغذائية بعد ارتفاع السولار؟ الشعبة توضح

كتبت- دينا كرم:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، "لمصراوي" إن قرار زيادة أسعار السولار له تأثير مباشر على تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، والتي تُعد من المكونات الأساسية في سلسلة الإمداد للسلع الغذائية، خاصة الأساسية منها.

وأضاف المنوفي، أنه هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل تقييم التأثير بشكل شامل.

وأوضح المنوفي، أنه بالرغم من أن الزيادة الحالية في سعر السولار تُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، فإن نسبة تأثيره الفعلية على أسعار السلع تختلف حسب طبيعة السلعة، ووزن تكلفة النقل في إجمالي التكلفة.

وأشار المنوفي، أنه عادة ما تتراوح نسبة مكون السولار أو تكلفة النقل عمومًا في تسعير السلع بين 5% إلى 15%، وقد تزيد في بعض السلع التي تعتمد على النقل لمسافات طويلة أو التي تحتاج إلى تبريد مستمر.

وأكد المنوفي، على أن الأسواق لا تتحرك فقط بناءً على عنصر واحد، بل تتأثر بمجموعة من العوامل مثل أسعار المواد الخام، العرض والطلب، وسعر الصرف، وبالتالي، التأثير الفعلي سيعتمد على كيفية تفاعل هذه العوامل سويًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أنه هناك تأثيرًا متوقعًا على الأسعار، ولكن من الممكن التقليل من هذا التأثير وذلك من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.