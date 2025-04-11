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وزير المالية خلال تكريم 7 قيادات ضريبية: اجتهدوا في رضاء الممولين بحفظ حقوقهم

01:42 م الجمعة 11 أبريل 2025

وزير المالية خلال تكريم 7 قيادات ضريبية

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كتبت- منال المصري:

قام أحمد كجوك وزير المالية بتكريم 7 قيادات ضريبية متميزة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط، تقديرًا لأدائهم الذى انعكس فى رضاء الممولين، كل فى نطاق اختصاصه.

وبحسب بيان المالية اليوم، وجه وزير المالية لمسؤولي الضرائب، "ربنا يُجبر بخاطركم مثلما جبرتم بخاطر شركائنا الممولين؛ فقد سعدت جدًا.. عندما تلقيت رسائل إيجابية من هؤلاء الممولين بمبادرتكم بحل مشاكلهم".

وأكد كجوك، موجهًا حديثه لزملائنا العاملين بالضرائب: "اجتهدوا في رضاء الممولين بحفظ حقوقهم مثلما نصون حق الدولة بكم ومعكم نستطيع تقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة بقدر كبير من المساندة لمجتمع الأعمال".

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا بدأنا صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي بمد جسور الثقة.

وأشارت إلى أن الحزمة الأولى من "التسهيلات الضريبية" تعبر عن قناعاتنا بمصلحة الضرائب المصرية، ونحن جادون في تنفيذها بمنتهى الدقة.

والمكرمون هم السيد بهي الدين السيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القليوبية، وحسن فتحي حسين رئيس الإدارة المركزية لمركز أول متوسطي الممولين، المشرف على الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين «مهن حرة» بالقاهرة، وعبد المجيد أحمد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين ثانٍ بمدينة السادس من أكتوبر.

وكذلك ممدوح حسن الصواف رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري بالإسكندرية، ومصطفى صلاح كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، وطه عبد العال طه رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين بالجيزة، ومحمد فوزي الدكروري رئيس مأمورية ضرائب دمياط ثالث.

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