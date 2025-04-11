انخفاض اللحوم والزيت والسكر اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدقيق، والزيت، والعدس، والسكر، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الفول، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.69 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 61.92 جنيه، بزيادة 1.43 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.52 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 84.75 جنيه، بتراجع 6.32 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.7 جنيه، بتراجع 1.43 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.52 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 59.92 جنيه، بتراجع 6.26 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.14 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.63 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.18 جنيه، بتراجع 4.2 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.06 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.18 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.72 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 129.84 جنيه، بتراجع 7.7 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 273.06 جنيه، بزيادة 1.82 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.96 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101 جنيه، بزيادة 2.75 جنيه.