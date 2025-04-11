البترول تُثبت سعر مازوت الكهرباء والصناعات الغذائية وغاز السيارات

كتبت - دينا كرم:

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تثبيت سعر المازوت المورَّد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب غاز تموين السيارات، بينما رفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين، اعتبارًا من السادسة صباح يوم الجمعة.

وشملت التعديلات الجديدة:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للّتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للّتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للّتر

السولار والكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للّتر

المازوت لغير الكهرباء والصناعات الغذائية: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن

الغاز لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه

طن الغاز الصب: من 12 ألفًا إلى 16 ألف جنيه

وأكدت اللجنة تثبيت سعر غاز تموين السيارات، إلى جانب تثبيت أسعار المازوت المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء وفي الصناعات الغذائية.

وتُعد هذه الزيادة الأولى في أسعار الوقود خلال عام 2025، بعد آخر تعديل جرى في أكتوبر الماضي، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة كل 3 أشهر منذ عام 2019، بعد تحرير تدريجي للدعم عن المنتجات البترولية.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بأنواعة والسولار في أكتوبر الماضي، لمدة 6 أشهر.