البترول تثبت سعر مازوت الكهرباء والصناعات الغذائية وغاز السيارات

كتبت- دينا كرم:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية و غاز تموين السيارات، بينما قررت رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، بواقع جنيهين، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر.

بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

و الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه/ طن.

أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.

طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه.

الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210جنيه للمليون وحده حرارية.

مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه وغاز تموين السيارات.

وهذة المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود في عام 2025، منذ آخر زيادة في أكتوبر الماضي.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.

وكانت قد قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، في أكتوبر الماضي، لمدة 6 أشهر.