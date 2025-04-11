بعد زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم.. زيادتان مرتقبتان في 2025

كتبت- دينا خالد:

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، بواقع جنيهين، اعتبارًا من اليوم 11 أبريل.

وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، إلى 15.75 جنيه، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه، وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا، وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه.

ويُعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة التسعير خلال 2025، حيث رفعت اللجنة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار في أكتوبر الماضي ولمدة 6 أشهر

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر - وهو ما يعني أن هناك زيادتان مرتقبتان في يوليو وأكتوبر المقبل-، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

وفي يوليو السابق، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.