إعلان

50 جنيها زيادة في سعر أسطوانة البوتجاز المنزلي بدءا من اليوم

12:46 ص الجمعة 11 أبريل 2025

أسعار أُسطوانة البوتاجاز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءا من صباح يوم الجمعة.

كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400

ورفعت سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

كما رفعت الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210جنيه للمليون وحده حرارية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

لجنة تسعير المواد البترولية سعر أسطوانة البوتاجاز سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي أسعار السولار الجديدة أسعار البنزين الجديدة أسعار الوقود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتوجيه حكومي عاجل للمحافظات.. وموعد التنفيذ
السادسة صباحا.. الحكومة تحدد موعد زيادة البنزين والسولار والغاز
توجيه حكومي عاجل للمحافظات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار.. والزيادة جنيهان