50 جنيها زيادة في سعر أسطوانة البوتجاز المنزلي بدءا من اليوم

كتبت- دينا كرم:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءا من صباح يوم الجمعة.

كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400

ورفعت سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

كما رفعت الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210جنيه للمليون وحده حرارية.