كتب- محمد صلاح:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح الجمعة، حيث تم رفع أسعار البنزين.

وينشر مصراوي أسعار البنزين والسولار بعد زيادة الأسعار والتي جاءت كالتالي:-

سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.

سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر.

سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

وتضمنت زيادة أسعار البنزين ، وفقا لما أعلنته اللجنة سعر لتر السولار 15 جنيها ونصف للتر، والكيروسين 15 جنيها ونصف للتر، علما أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تنعقد بشكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر.