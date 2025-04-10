وزير البترول: قطاع البتروكيماويات ركيزة أساسية للنمو الصناعي و توفير العملة الصعبة

كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" لاعتماد نتائج أعمال عام 2024، أن الشركة تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة العائدات، خاصة في ظل المتغيرات التجارية العالمية الراهنة.

وأشار الوزير إلى أن "سيدبك" تعد كيانًا صناعيًا بتروليًا رائدًا، يسهم بفاعلية في تعظيم القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، والعوائد الدولارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم النجاحات التي تحققها الشركة، وتشجيع خططها التوسعية، واستغلال البنية التحتية والأصول المتاحة بالشكل الأمثل.

وأوضح الوزير أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في توطين الصناعة المحلية، من خلال توفير خامات البتروكيماويات اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورته ، بما يتماشى مع خطط الدولة الطموحة لدعم القطاع الصناعي.

وأكد محمد إبراهيم، رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، أن الشركة نجحت في مواصلة مسيرتها المتميزة خلال عام 2024 ، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية .

وأوضح أن سيدبك نجحت في إنتاج 228 ألف طن من الإيثيلين، منها 33 ألف طن لتغطية احتياجات مصانع شركة البتروكيماويات المصرية.

كما أنتجت 38 ألف طن من البوتاجاز غير المعالج، إلى جانب 4 آلاف طن نافتا عالية الأوكتان. وفيما يتعلق بالبولي إيثيلين الذي يمثل المنتج النهائي، بلغ إجمالي الإنتاج 185 ألف طن، تم تصدير مايقرب من 60% منه لتحقيق عوائد دولارية ، وبيع 80 ألف طن في السوق المحلي.

كما ساهمت أنشطة الشركة التجارية في بيع 28 ألف طن من البوليمرات المختلفة لتلبية احتياجات السوق المصري، ليصل صافي أرباح الشركة إلى 2.539 مليار جنيه بنمو قدره 3% عن عام 2023 ، في دلالة على قوة الأداء المالي واستدامة النمو رغم التحديات.