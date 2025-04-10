السعودية تقود البورصات الخليجية للصعود بعد قرار ترامب

كتبت- أمنية عاصم:

قادت البورصة السعودية البورصات الخليجية للصعود بختام جلسة آخر الأسبوع؛ بعد قرار دونالد ترامب أمس الخاص بالوقف المؤقت لفرض الرسوم الجمركية على عشرات الدول باستثناء الصين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، وقفاً مؤقتاً، لمدة 90 يوماً، بشأن زيادة الرسوم الجمركية، على عشرات الدول، لكنه رفع الرسوم على الصين إلى 125 %.

المؤشرات تحلق بعد قرار ترامب

ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" خلال تداولات اليوم بشكل قوي بنسبة 3.66% وأضاف المؤشر الرئيسي للسوق نحو 405.89 نقطة ليرتفع إلى مستوى 11502 نقطة مقابل انخفاضه بنحو 1.82% عند مستوى 11096 نقطة مع إغلاقات جلسة أمس.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين العام خلال جلسة اليوم، بشكل طفيف بنسبة 0.29% عند مستوى 1901 نقطة، مقابل تراجع بنسبة 0.16% عند مستوى 1896.3 نقطة بنهاية تعاملات أمس.

وفيما سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنسبة 1.63% أى بنحو 134.16 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم ليسجل مستوى 8378 نقطة، مقابل انخفاضه بنسبة 0.70% عند مستوى 8244 نقطة مع نهاية جلسة أمس.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.70% بختام جلسة اليوم عند مستوى 4270 نقطة، مقابل هبوطه بنسبة 0.47% عند مستوى 4240 نقطة بختام جلسة أمس.

وواصلت بورصة الأردن الصعود للجلسة الثانية على التوالي، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.49% عند مستوى 2580 نقطة، مقابل صعودًا طفيف بنسبة 0.10% عند 2567 نقطة بختام جلسة أمس.

واستكملت الأسواق الإماراتية ارتفاعها للجلسة الثانية أيضًا بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي صعودًا قوي بنسبة 1.65% عند مستوى 4974 نقطة، مقابل صعودها أمس بنسبة 0.05 %عند مستوى 4892 نقطة بختام جلسة أمس.

وفيما سجلت بورصة أبوظبي ارتفاعًا بنسبة 0.65% لتسجل مستوى 9124 نقطة، مقابل صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.85% عند مستوى 9065 نقطة ، وجاء ذلك مع إغلاقات جلسة أمس.

وحققت بورصة قطر، ارتفاعًا للجلسة الثانية، ليصعد مؤشرها العام بنسبة 1.93% عند مستوى 10095 نقطة مقابل ارتفاعها بشكل طفيف بنسبة 0.08% ليسجل مستوى 9904 نقطة وذلك في ختام الجلسة.

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