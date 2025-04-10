إمارات مصر للمنتجات البترولية تخطط لإنشاء 10 محطات جديدة

كتبت- دينا كرم:

تخطط شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية لإنشاء 10 محطات جديدة فى عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها التوسعية، وفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية، بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أشار الوزير إلى أن هناك تعاون مثمر بين البلدين في مجالات البترول والطاقة، وأن هناك شراكة ناجحة مع شركة إمارات مصر وأن الوزارة تطلع إلى زيادة التعاون والتوسع فى أنشطة الشركة داخل السوق المصري.

وأضاف أن الوزارة وهيئة البترول على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق ذلك خلال الفترة القادمة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.

وجدد بدوي على تأكيده على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة في منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بالمحطات التابعة لها على جهودهم وحرصهم على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وأعلى جودة باعتبارهم يمثلون صورة القطاع أمام الجمهور.

واستعرض محمد ماجد بخيت، رئيس الشركة، أنشطة إمارات مصر فى إنشاء وتشغيل محطات خدمة وتموين السيارات وملحقاتها من مراكز خدمة السيارات والمنافذ البيعية للأنشطة المتنوعة.

ولفت بخيت إلى التزام الشركة بتطوير وتحسين مستوى المنتجات والخدمات التي تقدمها مع أداء أنشطتها بشكل حرفي متوافق مع المعايير العالمية والتشريعات المصرية السائدة، تحقيقاً لهدف عدم الإضرار بالأفراد والمهمات لتحقيق التنمية المستدامة للسلامة والصحة المهنية من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وبرامج تدريب للعاملين فى محطاتها القائمة ومشروعاتها قيد التنفيذ، حيث تعتبر الشركة أن السلامة والصحة المهنية والبيئة هى قيم أساسية فى جميع أنشطتها حيث يتم تقييم الأداء ومتابعته دورياً.

وأوضح محمد جمعة، مدير عام الشركة، أن الشركة حققت العديد من أهدافها فى هذه المجالات وتوفير بيئة عمل آمنة بمحطات الشركة البالغة ١٧ محطة منتشرة فى عدد من محافظات مصر، لافتاً إلى أن هناك خطة لتوسع الشركة فى إنشاء 10 محطات جديدة فى عدد من المحافظات ستدخل على الخدمة تباعاً خلال الفترة المقبلة، كما استعرض مشروع الشركة "إمصرجيت" لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولى.

وأوضح أن الشركة قامت بالتبرع لصالح المجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول وكذلك للهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة تحمل إسم "إمارات مصر " وتضم كافة المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية بعدد 56 فصلاً دراسياً.