سؤال وجواب.. التفاصيل الكاملة حول خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية عبر "فودافون كاش"

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة ڤودافون مصر قبل يومين عن إطلاق خدمة جديدة للتحويلات المالية الدولية الفورية عبر ڤودافون كاش، وتتيح للمصريين استلام الحوالات المالية من الخارج بشكل فوري ومباشر في محافظهم الإلكترونية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل تلك الخدمة:

1- ما هي خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية الجديدة؟

هي خدمة أطلقتها ڤودافون مصر، وتتيح للمصريين استلام الحوالات المالية من الخارج بشكل فوري ومباشر في محافظهم الإلكترونية.

2- في أي الدول تتوفر الخدمة حاليًا؟

الخدمة متاحة حاليًا في أربع دول: الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والأردن، مع خطط للتوسع قريباً في المملكة العربية السعودية.

3- هل هناك رسوم على استلام الحوالات؟

لا، تقدم هذه الخدمة بشكل مجاني تمامًا وبدون أي رسوم للمستلمين، مع تطبيق رسوم السحب القياسية لڤودافون كاش فقط في حال رغبة العميل في سحب الأموال نقدًا.

4- هل يمكن استلام الحوالات في أي وقت؟

نعم، يمكن استلام الأموال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

5- كيف يتم إرسال الأموال من الخارج؟

يمكن للمرسل تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة، سواء بزيارة أحد فروعها أو استخدام تطبيقها الإلكتروني.

وفي حال توفر منصة رقمية لدى البنك الشريك، يمكن للمرسل إدخال رقم هاتف المستلم وإجراء التحويل مباشرة لمحفظته.

أما المستلم، فلا يحتاج سوى التأكد من أن محفظة "ڤودافون كاش" الخاصة به نشطة، ليتلقى الأموال فورًا دون أي إجراءات إضافية.

ويتم استلام التحويلات بالجنيه المصري، حيث تتم عملية تحويل العملة تلقائيًا بواسطة شريك التحويل.

6- من هم شركاء الخدمة؟

في هذا الإطار، عقدت ڤودافون كاش شراكات مع عدة بنوك ومؤسسات مالية دولية بالتعاون مع بنك مصر، تشمل الأنصاري للصرافة في الإمارات، والملا للصرافة في الكويت، والفردان للصرافة في قطر، والعلاونة للصرافة في الأردن، مع خطط للتوسع قريباً في المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

بعد إيقافها رسميًا.. تعرف على خطوات سداد رسوم هاتفك عبر "تليفوني"

"البورصات الآسيوية" تجني مكاسب قوية بعد قرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية