45 مليار جنيه أرباح.. البورصة المصرية تصعد بآخر جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.43% عند مستوى 30810 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.70% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.57 %.

وحقق رأسمال السوقي مكاسب بقيمة 45 مليار جنيه، مسجلًا 2.176 تريليون جنيه مقابل 2.131 تريليون جنيه، ويذكر أن السوق المحلي حقق خسائر بقيمة 52 مليار جنيه خلال جلسة أمس.

وأغلق السوق المحلي، على ارتفاع نحو 165 سهمًا، وانخفض نحو 16 سهمًا، بينما لم يتغير أسهم 30 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 118.59 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 49.38 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 69 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 1.86% عند مستوى 30079 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.