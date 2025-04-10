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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 10 أبريل 2025

03:44 م الخميس 10 أبريل 2025

سعر الجنيه الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5129 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5186 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4537 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3889 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36302 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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البورصة المصرية سعر الجنيه الذهب السعر الاسترشادي للذهب موقع البورصة المصرية
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