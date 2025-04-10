"البورصات الآسيوية" تجني مكاسب قوية بعد قرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية

كتبت- أمنية عاصم:

حققت البورصات الآسيوية مكاسب قوية بختام إغلاقات جلسة اليوم، بقيادة بورصتا تايوان وطوكيو اللذان حققا نموًا تجاوزت 9% بختام جلسة اليوم.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، وقفاً مؤقتاً، لمدة 90 يوماً، بشأن زيادة الرسوم الجمركية، على عشرات الدول، لكنه رفع الرسوم على الصين إلى 125%.

وأمس الأربعاء تصاعد حدة التوترات بين أمريكا والصين بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية 125% بدلًا من 104% على الصين ردُا على الصين التي قامت بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 34% لـ 84%.

صعودًا قويًا بقيادة بورصتا تايوان وطوكيو

تايوان (بورصة تايوان ): واصل مؤشر تايكس(TAIEX) الارتفاع بنحو 9.22% أى بنحو 1608 نقطة مع إغلاقات جلسة اليوم ليستقر عند مستوى 19000 نقطة.

اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على ارتفاع 9.13% أى بنحو 2894 نقطة عند مستوى 34609 نقطة.

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية): أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على صعود بنحو 6.06% أى بنحو 151.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2445 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق زيادة بنحو 1.16% عند مستوى 3223 نقطة بختام جلسة اليوم .

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): ارتفع مؤشر ASX 200 - بنحو 4.54 % بختام جلسة اليوم أى بنحو 7709 نقطة، ليسجل مستوى 7709 نقطة.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): صعد مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) –بنسبة 5.43% أى بنحو 184.14 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3577 نقطة.

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – مرتفعًا بنسبة 2.06% أى بنحو 417 نقطة مع ختام جلسة اليوم عند مستوى 20681 نقطة،

ويذكر أن المؤشر سجل هبوط حاد خلال جلسة الاثنين الماضي بأكثر من 13 % والذي يعد أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، نقلًا عن وكالة أنباء ماكاو بيزنس الصينية.

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