السعودية تكتشف 14 حقلًا جديدًا للزيت والغاز

وكالات:

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اكتشفت 14 اكتشافًا جديدًا لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، تمثلت في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي، وفقًا لما نشرة موقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح وزير الطاقة، أنه اكتُشِف في المنطقة الشرقية حقل الزيت "الجبو" بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من البئر "الجبو-1" بمعدل "800" برميل في اليوم، كما اكتُشِف حقل الزيت "صياهد" بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في البئر "صياهد-2" بمعدل "630" برميلًا في اليوم، إضافة لاكتشاف حقل الزيت "عيفان" بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في البئر "عيفان-2" بمعدل "2840" برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو "0,44" مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي في اليوم.

واكتُشِف مكمن الزيت "الجبيلة" في حقل "البري" بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف في البئر "البري-907" بمعدل "520" برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو "0.2" مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وكذلك اكتُشِف مكمن "عنيزة –أ" في حقل "مزاليج"، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف الممتاز في البئر "مزاليج-64" بمعدل "1011" برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو "0.92" مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

وفي الربع الخالي اكتشف حقل الزيت "نوير" بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط في البئر "نوير-1" بمعدل "1800" برميل في اليوم، مصحوبًا بنحو "0,55" مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، إضافة إلى اكتشاف حقل الزيت "الضمداء" بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط من البئر "الضمداء-1" في مكمن "مشرف-ج" بمعدل "200" برميل في اليوم، وتدفق كذلك من مكمن "مشرف-د" في البئر ذاتها الزيت العربي الخفيف جدًا بمعدل "115" برميلًا في اليوم، كما اكتُشِف حقل الزيت "قرقاص" بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط في البئر "قرقاص-1" بمعدل "210" براميل في اليوم، بحسب وكالة أنباء السعودية.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، لفت وزير الطاقة إلى أنه اكتُشِف في المنطقة الشرقية حقل "الغزلان" بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من البئر "الغزلان-1" في مكمن "عنيزة ب/ج" بمعدل "32" مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الطبيعي، مصحوبًا بنحو "2525" برميلًا من المكثفات، إضافة إلى اكتشاف حقل "آرام" بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من البئر "آرام-1" في مكمن "عنيزة ب/ج" بمعدل "24" مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو "3000" برميل من المكثفات، وكذلك اكتشف مكمن "القصيباء" في حقل "المحواز" في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الغاز الطبيعي غير التقليدي في البئر "المحواز-193101" بمعدل "3.5" ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو "485" برميلًا من المكثفات، بحسب سكاي نيوز عربية.

وفي الربع الخالي اكتُشِف مكمن "العرب-ج" في حقل "مرزوق" بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في البئر "مرزوق-8" بمعدل "9,5" ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتُشِف مكمن "العرب-د" في البئر ذاتها بعد أن تدفق الغاز الطبيعي فيها بمعدل "10" ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى اكتشاف مكمن "الجبيلة العلوي" في البئر ذاتها بعد أن تدفق الغاز الطبيعي فيها بمعدل "1,5" مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.