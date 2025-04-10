"البورصات الصينية" تتجاهل زيادة الرسوم الأمريكية وتغلق على ارتفاع

كتبت- أمنية عاصم:

أغلقت البورصات الصينية على ارتفاع بختام جلسة اليوم الخميس؛ رغم تصاعد حدة التوترات التجارية للرسوم الجمركية الأمريكية.

وأمس إعلان الرئيس الأمريكي زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% وجاء ذلك ردُا على الصين التي قامت بالرد على الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 34% لـ 84%.

الصين ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق زيادة بنحو 1.16% عند مستوى 3223 نقطة بختام جلسة اليوم .

الصين، ( بورصة شنتشن ): ارتفع المؤشر شنتشن المركب (SZSE Component Index) – بنحو 2.25% عند مستوى 9539 نقطة بنهاية إغلاقات اليوم.

وكانت بداية الحرب التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي قبل أسبوع فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" قبل أن يعلن أمس بتعليق الرسوم على عشرات الدول باستثناء الصين.

اقرأ أيضًا :

البورصات الصينية تتجاهل تهديدات ترامب وتكتسي باللون الأخضر

البورصات الآسيوية تعود للانخفاض بعد تفاقم حدة الحرب التجارية العالمية

توقعات تشاؤمية بحدوث ركود في أمريكا.. كيف ستتأثر مصر؟