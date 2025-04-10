صعود قوي للبورصة الأمريكية بعد إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية

كتبت- أمنية عاصم:

أغلقت البورصة الامريكية على ارتفاعات قوية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً مؤقتاً، لمدة 90 يوماً، بشأن زيادة الرسوم الجمركية، على عشرات الدول، التي لم ترد برسوم مماثلة باستثناء الصين.

ورفع ترامب الرسوم الجمركيىة على الصين من 34% إلى 125% بعد أن ردت الصين برفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من 34% إلى 84%.

وارتفع مؤشر ناسداك” المركب بنسبة 12.16 % أو 1857 نقاط إلى 17124.9 نقطة.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 7.87 % أو 2962 نقطة إلى 40608 نقطة، وارتفع مؤشر “إس آند بي 500″ بنسبة 9.52% أو 474.13 نقطة إلى 5456.90 نقطة.

وقالت بي بي سي في تقرير لها، أن ترامب كتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية.. أرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 % بأثر فوري".

وكتب ترامب : "في مرحلة ما، ونأمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب، ستدرك الصين أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية، والبلدان الأخرى لم تعد مستدامة أو مقبولة".

وأَضاف أنه "سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10 % بأثر فوري" بالنسبة للدول الأخرى "نظراً لرغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض".

ويقول ترامب، متحدثاً إلى الصحفيين في البيت الأبيض، إنه يُمكن عقد صفقة مع الجميع، وستكون "صفقات عادلة للجميع".