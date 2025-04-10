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انتعاش أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم

12:22 م الخميس 10 أبريل 2025

عملة بتكوين

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كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار العملات المشفرة صعودًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، وجاء ذلك بعد صعود الأسواق الأمريكية أمس استجابة لدعوة دونالد ترامب بشراء الأسهم وتعليق الرسوم على عشرات الدول.

وارتفعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 5.84% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 81.74 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وزادت "إيثريوم" بنسبة 8.13% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 1.59 دولار.

وصعدت "إكس أر بي" بنسبة 9.71% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى نحو 2 دولار.

وارتفعت دوجكوين بنسبة 6.74% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 0.15 دولار.

وصعدت عملة ترامب بنسبة 5.07%خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى 8.00 دولار.

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