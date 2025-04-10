مركز إبداع مصر يستضيف النسخة العاشرة من فعالية "She Can"

كتبت- آية محمد:

يستضيف مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة النسخة العاشرة من فعالية "She Can" يوم 12 أبريل، والتي تنظمها مؤسسة "Entreprenelle" بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، منهم مراكز إبداع مصر الرقمية، بهدف دعم رائدات الأعمال والمساهمة في رسم مستقبل قطاع المشروعات التجارية.

وتمثل فعالية "She Can"، منذ إطلاقها من عشر سنوات، منصة رائدة لتمكين السيدات من النمو والريادة والنجاح، وتلعب دورًا مهمًا في معالجة التحديات التي تواجههن، وقيادة التغيير، وخلق الفرص لرائدات الأعمال.

وتدعم نسخة هذا العام من الفعالية أكثر من 60 مشروعًا تديره السيدات، وتجمع أكثر من 60 متحدثًا وسبعة آلاف مشارك، من بينهم شخصيات عامة ومؤثرة ورائدات أعمال، كما تتضمن أكثر من 20 ورشة عمل متخصصة، إلى جانب جلسات نقاشية ملهمة يشارك فيها قادة الصناعة والخبراء ورواد الأعمال الناجحين، بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل مع المستثمرين والموجهين ورائدات الأعمال الطموحات، وكذلك تشمل احتفالية خاصة بمناسبة مرور 10 سنوات من التأثير والنجاح.

ومراكز إبداع مصر الرقمية هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتتمثل مهمة مراكز إبداع مصر الرقمية في توفير بيئة مواتية لتعزيز الابتكار الرقمي على مستوى الجمهورية، وتمكين الشباب المصري، وتطوير قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف مراحلها، ودعم النظام البيئي لريادة الأعمال ومكوناته الأساسية.

وتوفر هذه المراكز مساحة للإبداع والتفاعل والعمل المشترك، بالإضافة إلى استضافة الاجتماعات والفعاليات وورش العمل، وتجربة المنتجات وإطلاقها، والأنشطة الجماعية الأخرى.