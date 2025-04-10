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انخفاض أسعار البلطي والكابوريا في سوق العبور اليوم

11:05 ص الخميس 10 أبريل 2025

السمك البلطي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، وكيلو الكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع 16 قرشًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و165 جنيهًا، بتراجع 15 قرشًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و130 جنيهًا.

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