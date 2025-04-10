التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يرتفع إلى 13.1% في مارس

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المعدل السنوي للتضخم لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% لشهر مارس 2025 مقابل 12.5% لشهر فبراير 2025.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، فإن معدل التضخم الشهري ارتفع 1.5% لشهر مارس عن شهر فبراير بعد أن سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (250.6) نقطة لشهر مارس 2025.

جاء هذا التسارع نتيجة زيادة في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، بعد قفزة في أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% خلال الشهر الماضي الذي تزامن مع شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك عن باقي أشهر العام.

وأرجع التقرير ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع من أهمها:

الحبوب والخبز: ارتفعت بنسبة 0.5%.

مجموعة اللحوم والدواجن: ارتفعت بنسبة 2.8%.

مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية: زادت بنسبة 0.7%.

مجموعة الألبان والجبن والبيض: زادت بنسبة (0.3%).

مجموعة الزيوت والدهون: ارتفعت بنسبة (0.2%).

مجموعة الفاكهة: زادت بنسبة (23.6%).

مجموعة الخضروات: ارتفعت بنسبة (3.1%).

مجموعة السكر والأغذية السكرية: زادت بنسبة (0.2%).

مجموعة البن والشاي والكاكاو: ارتفعت بنسبة (0.2%).

مجموعة الأقمشة: زادت بنسبة (0.8%).

مجموعة الملابس الجاهزة: ارتفعت بنسبة (1.5%).

مجموعة الأحذية: زادت بنسبة (1.6%).

مجموعة إصلاح الأحذية: زادت بنسبة (1.5%).

مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن: ارتفعت بنسبة (1.2%).

مجموعة صيانة وإصلاح المسكن: زادت بنسبة (0.5%).

مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن: ارتفعت بنسبة (0.1%).

مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى: ارتفعت بنسبة (0.1%).

مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية: ارتفعت بنسبة (0.2%).

وجاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%).