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تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس

09:52 ص الخميس 10 أبريل 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- منال المصري:

تسارع المعدل السنوي للتضخم السنوي على مستوى مدن مصر (الحضر) إلى 13.6% في مارس مقابل 12.8% في فبراير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في مدن مصر إلى 1.6% في مارس من 1.4% في فبراير مدفوعا بزيادة أسعار الخضار والفاكهة والمشروبات.

كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر تراجع إلى أدنى مصر له في فبراير الماضي تأثرا بسنة الأساس.

ويستهدف المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أول أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.

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تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس