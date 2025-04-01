الذهب يسجل مستويات قياسية تزامنا مع انتظار المستثمرين توضيحات ترامب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء عقب مكاسب وول ستريت أثناء الليل، في حين بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق وتراجعت عوائد سندات الخزانة مع انتظار الأسواق تفاصيل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وفقًا لـ "روتيرز".

وتابع التقرير، أن الين الياباني ظل قوياً، وكذلك الفرنك السويسري، حيث اجتذبت الأصول "الملاذة التقليدية" الطلب.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه حذر من حالة عدم يقين عالمية "واضحة".

وأضاف التقرير، أن المستثمرون ينتظرون بقلق يوم الثاني من أبريل ، وهو اليوم الذي أطلق عليه ترامب اسم "يوم التحرير"، حيث وعد بالكشف عن خطة تعريفات جمركية متبادلة ضخمة.

وأصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي تقريره السنوي بشأن الحواجز التجارية الخارجية يوم الاثنين، والذي تضمن عشرات السياسات واللوائح التي تنتهجها بلدان أخرى والتي يعتبرها حواجز تجارية.

ولكن لم يتضح بعد كيف سيؤثر التقرير المكون من 397 صفحة على خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية المتبادلة.

واستكمل التقرير أن الأسهم الأوروبية شهدت بداية قوية، بعد موجة جني الأرباح التي شهدتها في اليوم السابق، لا سيما في الأصول شديدة التأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية. وارتفع المؤشر، الذي ارتفع بنسبة 5.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بنسبة 0.7% في التعاملات المبكرة، بقيادة أسهم شركات الأدوية والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالإعلان المرتقب عن الرسوم الجمركية، ما زلنا لا نعرف الدول التي ستُفرض عليها وما هي نسبتها. ومن الإنصاف القول إن الإدارة ربما لم تُعِد الخطة النهائية بعد، وفقًا لجيم ريد، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك.

ويتزايد مستوى عدم اليقين. وقد ارتفعت مؤشرات تقلبات الأسهم والسندات والعملات بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية؛ مما يعكس التحدي الذي يواجه المستثمرون في تداول المجهول.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.55% يوم الاثنين، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، لكن العقود الآجلة تراجعت بنسبة 0.1%.

وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي: "من الممكن أن يكون جزء كبير من انتعاش مؤشرات وول ستريت الرئيسية الليلة الماضية راجعًا إلى تدفقات إعادة التوازن في نهاية الشهر ونهاية الربع، فضلًا عن التغطية القصيرة قبل يوم تحرير ترامب، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما سيأتي بعد ذلك".

وذكر التقرير، أن أسواق الأسهم الأمريكية مُعدّة لتباطؤ النمو والأرباح، لكنها ليست مُعدّة للركود، وإذا دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، فقد تنخفض أسواق الأسهم الأمريكية بسهولة بنسبة 10% أخرى، وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع للجلسة الرابعة على التوالي، حيث وصل إلى 3148.88 دولار للأوقية.