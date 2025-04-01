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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:44 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

أسعار السمك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 340 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

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