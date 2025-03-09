المجلس التصديري للصناعات الهندسية: برنامج رد الأعباء التصديرية سيطرح خلال شهر

كتبت- أمنية عاصم:

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات لـ " مصراوي " إن برنامج رد أعباء الصادرات الذي يعده المجلس حاليا سيكون في طور العمل بين 3 أسابيع إلى شهر.

وأوضح في تصريحات لـ"مصراوي" أن النجلس يعمل حاليًا بالتعاون مع شركة استشارات خارجية التي تقوم بدراسة ليس فقط " برنامج رد الأعباء التصديرية " ولكن لدراسة تأثير ذلك على حجم الصادرات وما الأفكار التي يمكن الوصول للمساهمة في زيادة معدلات نمو صادرات القطاع.

وأضاف الصياد أن البرنامج الذي في صدد إعداده، يتكون من شقين الأول، وجود برنامج رد أعباء تصديرية قوي للمساهمة في زيادة الصادرات والشق الثاني يتعلق بالأفكار التي يمكن تناولها لدعم صادرات قطاع الصناعات الهندسية.

وأكد أن المجلس يعمل حاليا على دراسة التوسع نحو أسواق جديدة، حيث يُنظر إلى سوق أمريكا اللاتينية كوجهة تصديرية واعدة، خاصة مع وجود اتفاقيات تجارية بين مصر ودول هذه المنطقة.

وأضاف أنه بالرغم من السعر نحو التوسع في سوق أمريكا اللاتينية فإنه مازال هناك تحديات تتعلق بتكاليف الشحن وطبيعة الطلب الاستهلاكي في هذه الأسواق، ما يستدعي دراسات استكشافية قبل دخول السوق بشكل قوة، معربًا أنه لم يتم تحديد موعد ارسال تلك البعثة الاستكشافية في الوقت الحالي إلا أنها ستكون في القريب العامل لفهم طبيعة السوق من حيث متطلبات السوق والقدرة الشرائية به وغيرها.

وأشار الصياد إلى أن حجم صادراتنا لهذا السوق ضيئلة جدًا تكاد لا تتجاوز ما يقارب حوالي 5% من إجمالي صادرات القطاع حيث لا نستطيع القول أنه يوجد تصدير نمطي لهذه الدول، مؤكدًا أن التوسع سيتطلب مزيدًا من الوقت إلا أننا نطمح نحو التوسع.

ويستهدف المجلس زيادة صادراته لـ 7 مليار دولار مع نهاية العام الجاري مقابل 5.7 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، وفق ما قاله الصياد.

وأضاف أنه بالرغم من التحديات التي تواجه الأسواق العالمية إلا أننا نطمح لتحقيق المستهدف مدعومًا باستقرار السياسات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنفيذ برنامج دعم الصادرات، للوصول إلى هذا الهدف الطموح.