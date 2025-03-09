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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 9 مارس 2025

02:32 م الأحد 09 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4670 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4736 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4144 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3552 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33152 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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